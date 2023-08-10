Общество 10 августа 2023, 11:07 Россельхознадзор обнаружил 205 случаев несоответствия кормов для домашних животных в 2023 году

Читать 360tv в

Специалисты Россельхознадзора обнаружили 205 случаев несоответствия кормов для кошек и собак по показателям качества. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В продукции для домашних животных нашли патогенную микрофлору, ГМО, грибки и антибиотики. В некоторых кормах импортного и российского производства отсутствовало мясо, его заменяли растительными компонентами.

Реклама

Отмечается, что в прошлом году специалисты ведомства обнаружили 666 случаев несоответствия кормов для домашних питомцев.