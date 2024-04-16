Общество 16 апреля 2024, 15:36 Россельхознадзор: Нижегородская область экспортировала более 5,3 тысячи тонн пшеницы с начала 2024 года

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В первом квартале 2024 года Нижегородская область экспортировала более 5,3 тысячи тонн пшеницы. Об этом написало ИА «Время Н», ссылаясь на пресс-службу Россельхознадзора.

Во время вывоза продукцию контролировали сотрудники отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля, надзора за качеством зерна, а также надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами управления ведомства.

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В сообщении говорится, что 74 партии злаковых были доставлены в Латвию и Казахстан.