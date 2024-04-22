Общество 22 апреля 2024, 15:03 Россельхознадзор не допустил к ввозу в Нижегородскую область около 40 тонн подкарантинной продукции

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Сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл досмотрели в нижегородском аэропорту 88 самолетов и не допустили к ввозу около 40 тонн опасной подкарантинной продукции. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Указывается, что осмотренные самолеты прибывали в регион из стран Таможенного союза и дальнего зарубежья.

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Сотрудники ведомства уничтожали фрукты и овощи, привезенные из Турции, Китая, Сербии, Узбекистана, стран Африки и Южной Америки, крупу и муку — из Италии, сухофрукты и хлопковое волокно — из Таджикистана.