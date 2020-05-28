Россельхознадзор назвал фейком информацию о вымогательстве Данквертом

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании „Млековита“», — приводит агентство слова Мелано.

Она добавила, что служба предъявит иск из-за жалобы в Генпрокуратуру РФ. Россельхознадзор будет отстаивать свою репутацию в суде. В Кремле прокомментировали ситуацию с обвинениями в адрес Данкверта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство страны пока не видело публикации в СМИ об этом случае и обещал все проверить.

Ранее представитель польского производителя молочных продуктов «Млековита» написал заявление в столичную полицию в котором сообщил, что у главы компании Даруша Сапиньски якобы требовали крупную взятку Данкверт и его заместитель Константин Савенков.

В заявлении он указал, что речь идет о 500 тысячах долларов за отмену ограничений на поставку продукции «Млековиты» в Россию. Аналогичная жалоба поступила ранее в Генпрокуратуру. Правоохранительные органы начали проверку.