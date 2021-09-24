Россельхознадзор нашел вирусы во фруктах и помидорах из Турции

Во фруктах и помидорах, которые поставили в России из Турции, обнаружили различные вирусы. Речь идет о бурой монилиозной гнили и вирусе коричневой морщинистости. Об этом сообщил Россельхознадзор.

«Россельхознадзор обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что уже связались с поставщиками и попросили их принять меры для усиления контроля своей продукции, а также обеспечения ее фитосанитарной безопасности перед поставками в Россию.

Ранее Россельхознадзор обнаружил вирусные заболевания у сербских персиков, нектаринов и слив. Ведомство подчеркнуло, что, как и турецкие фрукты, плоды из Сербии были больны бурой монилиозной гнилью. Россельхознадзор направил официальные уведомления в адрес управления по защите растений Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии. Ведомства ответили, что направят российским коллегам все нужные документы, а также усилят контроль за продукцией на экспорт.