Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» из-за ущерба для рыбы

Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» о взыскании ущерба водным биоресурсам на 58,7 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО „Норильско-Таймырская энергетическая компания“ о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3», — сказано в тексте.

В ведомстве уточнили, что сумма ущерба составила 58,65 миллиарда рублей. Как выяснилось, размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей.

Прошлой весной один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Тогда в рамках уголовного дела были задержаны сотрудники ТЭЦ.

В мае этого года в Красноярском крае на территории объекта Дудинской нефтебазы Таймырской топливной компании произошла утечка дизельного топлива.