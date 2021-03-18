Росрыболовство опровергло повышение цен на дешевую рыбу

В Росрыболовстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на дешевые виды рыбы. Причин для сокращения добычи сардины иваси нет.

Как рассказали «360» в ведомстве, на организацию зимне-весеннего сезона интенсивной ловли рыбы это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой.

«Рыбопромышленники, имеющие незаходные суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки», — сообщили «360» в Росрыболовстве.

Ранее РБК со ссылкой на обращение гендиректора компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко сообщил, что крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова самой дешевой в России рыбы — сардины иваси — из-за нерентабельности рынка.

Сбои в промысле могут возникнуть из-за нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Речь идет о рыболовных суднах, которые построили за пределами России и которые обслуживаются в иностранных портах. Они должны проходить таможенное декларирование, чтобы заниматься ловлей рыбы в промышленных масштабах по квотам в исключительной экономической зоне России.