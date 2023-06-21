Общество 21 июня 2023, 12:17 Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве Росреестр: за пять месяцев 2023 года в Москве заключили рекордное число ипотечных сделок Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве за пять месяцев 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, результаты за январь–май выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 55,6 тысячи сделок.

Реклама

Росреестр уточнил, что в мае этого года заключили 11,7 тысячи договоров жилищной ипотеки — на 97% больше, чем год назад. По сравнению с апрелем показатель вырос на 0,2%.

Количество сделок на вторичном рынке выросло на 5% и достигло 62,4 тысячи.

Ранее россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину оплаты за аренду жилья.