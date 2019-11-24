Росреестр вернул две точки в названия 200 населенных пунктов

Росреестр вернул букву «ё» в исторические названия почти 200 населенных пунктов Новгородской области. В ближайшее время верные названия появятся на указательных знаках, картах и в документах местных жителей.

Правительство Новгородской области для смены названий воспользовалось законом «О государственном языке Российской Федерации» и рекомендациями Министерства образования и науки. Среди новгородских деревень, в которых восстановят «ё», Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.

«Проблем при сделках не возникнет. В случае разночтения наименования населенного пункта в паспортах и в записях Единого государственного реестра государственные регистраторы будут самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы. Так что в новых выписках и других документах уже будут указываться верные названия населенных пунктов», — цитирует «Интерфакс» помощника руководителя регионального управления Росреестра Любовь Сараеву.

Она сообщила, что местные чиновники должны в ближайшее время обеспечить появление новых названий на указательных знаках, картах, атласах и в прочих картографических материалах. Нарушения грозят штрафами в размере до трех тысяч рублей.