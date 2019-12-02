Росреестр представит к концу 2020 года новый сервис электронных карт

По словам Спиренкова, смысл нового сервиса заключается в том, что он будет государственным. Им смогут пользоваться все субъекты, муниципалитеты и госорганы. Частным лицам он будет доступен за небольшую плату.

Чиновник заверил, что картографический сервис очень востребован. В очереди за ним уже стоят как федеральные, так и региональные органы исполнительной власти. Пока же пилотный проект запущен в Крыму и Краснодаре.

«В конце 2020 года мы планируем такой сервис запустить», — отметил замглавы ведомства.