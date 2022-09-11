Росприроднадзор рассказал о результатах томографии медведя с Диксона | 360°

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11 сентября 2022, 16:55

Росприроднадзор рассказал о результатах томографии медведя с Диксона

Глава Росприроднадзора Радионова заявила, что медведя с Диксона могла сбить машина

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Раненому медведю с Диксона провели компьютерную томографию в Москве. Исследование показало, что у животного сломаны ребра, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Диагноз ветврачей такой: у мишки множественные ранения дробью, в том числе в голову, грудную полость, мягкие ткани и позвоночник. Есть признаки сильного бокового удара: обширный миозит и сломаны ребра», — заявила Радионова.

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Животное 12 сентября обследует невролог, добавила глава Росприроднадзора. По ее словам, остается лишь надеяться на то, что мишка сможет выжить.

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Раненого медведя обнаружили несколько дней назад. К нему на помощь отправились специалисты Московского зоопарка. Они транспортировали косолапого в Норильск, а оттуда перевезли в столицу.

В Новосибирском зоопарке случилось пополнение. Там ощенилась кустарниковая собака по кличке Долли, сообщило издание «Дни.ру». Новоиспеченная мать попыталась спрятать щенка от главы семейства. Посетители заведения поделились видео с заботливым животным.

Медведи

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