Росприроднадзор рассказал о результатах томографии медведя с Диксона | 360°

Общество 11 сентября 2022, 16:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Росприроднадзор рассказал о результатах томографии медведя с Диксона Глава Росприроднадзора Радионова заявила, что медведя с Диксона могла сбить машина

Читать 360tv в

Раненому медведю с Диксона провели компьютерную томографию в Москве. Исследование показало, что у животного сломаны ребра, написала в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Диагноз ветврачей такой: у мишки множественные ранения дробью, в том числе в голову, грудную полость, мягкие ткани и позвоночник. Есть признаки сильного бокового удара: обширный миозит и сломаны ребра», — заявила Радионова.

Реклама

Животное 12 сентября обследует невролог, добавила глава Росприроднадзора. По ее словам, остается лишь надеяться на то, что мишка сможет выжить.

Реклама

Раненого медведя обнаружили несколько дней назад. К нему на помощь отправились специалисты Московского зоопарка. Они транспортировали косолапого в Норильск, а оттуда перевезли в столицу.

В Новосибирском зоопарке случилось пополнение. Там ощенилась кустарниковая собака по кличке Долли, сообщило издание «Дни.ру». Новоиспеченная мать попыталась спрятать щенка от главы семейства. Посетители заведения поделились видео с заботливым животным.

0 0 0 0 0 0