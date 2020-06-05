Все места хранения нефтепродуктов в России проверят после разлива топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил Росприроднадзору проверить состояние всех аналогичных ТЭЦ-3 в Норильске объектов в России. При необходимости правоохранительные органы организуют проверку в местах хранения нефтепродуктов.

Также он потребовал взять под полный контроль ситуацию в Красноярском крае и разобраться в причинах случившегося. Об этом Путин заявил во время обсуждения ситуации в Норильске, где 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив топлива.

В грунт и воду попали порядка 20 тысяч кубометров солярки. Реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино, оказались загрязнены. Однако об экологической катастрофе стало известно только спустя неделю. Сейчас разлив локализован.

«Норильский никель», на территории которого все случилось, полностью профинансирует работы по ликвидации последствий ЧП. Об это сообщил совладелец компании Владимир Потанин.

По мнению представителей Росприроднадзора, разлив топлива нанес природе огромный ущерб. Его ведомство оценило в миллиарды рублей.