Росприроднадзор намерен проверить все дамбы России

«В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство России с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии», — заявил представитель надзорной службы. Кроме того он уточнил, что сотрудники Росприродназора проверят все участки, на которых работает компания «Сисим», которая занималась разработкой месторождения, где произошло ЧП.

Горный мастер без образования работал на затопленном прииске в Красноярском крае Подробнее

Прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба произошел в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Хлынувшая сель затопила две временных постройки, где жили около 80 человек.

Погибли 15 человек. Пятеро местных жителей пока считаются пропавшими без вести. По факту ЧП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В районе ввели режим ЧС.

По данным следствия, дамбы завели, чтобы отвести грунтовые воды, но никто из руководства не оформил на эти работы никаких документов. Кроме того, горный мастер, который проводил работы на дамбе не имел специального образования. А начальник участка прекрасно понимал, опасность размещения построек для рабочих в зоне возможного подтопления, но ничего не предпринял. Кроме того, выяснилось, что прорвало не одну, а сразу пять дамб.

В ходе расследования следователи задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации. В ближайшее время в суд отравят ходатайство об аресте.

В воскресенье, 20 октября, стало известно, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей в качестве единовременной страховой выплаты. Как отметило РИА ФАН, лица, которые находились на содержании погибших получат ежемесячные страховые выплаты. Размер этих средств определяет индивидуально.