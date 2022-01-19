Росприроднадзор дал «Листвяжной» один год на устранение нарушений при добыче угля

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе должна за год устранить все нарушения, связанные с нарушением объемов добычи угля по техническому проекту. Соответствующее предписание дал Росприроднадзор, сообщил ТАСС.

Крайний срок устранения нарушений — 16 декабря 2022 года. Руководство объекта разрабатывает новый технический проект, который соответствует требованиям надзорных инстанций, сообщила пресс-служба шахты.

Источник не уточнил, какие именно нарушения должна устранить шахта и насколько конкретно объем добычи не соответствовал техническому плану.

Авария, из-за которой погибли рабочие и спасатели, произошла на «Листвяжной» 25 ноября 2021 года. В шахте взорвался метан, когда под землей находились 285 человек. Большую часть людей вывели, некоторых пришлось спасать, но всех не смогли. Взрыв унес жизнь 51 человека. После случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее полиция задержала топ-менеджеров «Листвяжной», им предъявили обвинения в нарушении правил безопасности работы на опасном производственном объекте и превышении должностных полномочий.