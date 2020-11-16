Роспотребнадзору предложили ввести минимальный гарантийный срок на технику

Инициатива парламентария объясняется тем, что производители, используя пробел в законодательстве, «планируют» поломку товара, чтобы подтолкнуть потребителя к очередным покупкам.

«К примеру, это касается современных устройств мобильной связи, в большинстве из которых используются литийионные либо литийполимерные аккумуляторы, жизненный цикл которых ограничен двумя годами», — обратил внимание законодатель.

Отмечается, что у россиян может появиться право требовать замену или ремонт техники в течение трех лет, если предложение депутата будет одобрено.