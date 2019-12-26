Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Россияне смогут задать вопросы о правилах оказания услуг по каршерингу и такси. Специалисты Роспотребнадзора ответят на них с 26 декабря по 15 января. Ведомство открывает горячую линию.

Консультации организовали из-за спроса на указанную информацию, пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме того, в период новогодних праздников вырастет туристический поток.

«Специалисты <…> с 26 декабря по 15 января проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и <…> каршерингу», — уточнили в ведомстве.

В ноябре 2019 года Роспотребнадзор провел свыше двух тысяч консультаций для жителей всех субъектов РФ. Потребители интересовались автоперевозками, деятельностью такси и правами пассажиров, а также вопросами пользования каршерингом. Услуга, подчеркнули в пресс-службе, набирает популярность в крупных городах.

«Вопрос защиты прав потребителей при оказании услуг такси и каршеринга остается на контроле Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.

По мнению полицейских, в сервисе проката легковых автомобилей есть лазейки для криминала. Каршерингом, уточнили правоохранители, в том числе пользуются продавцы наркотиков.