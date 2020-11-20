Роспотребнадзор закрыл дорогую клинику в «Москва-Сити». Она скрывала данные о ковидных больных

Клинику «Чайка» в «Москва-Сити» закрыли из-за непредоставления сведений о заболевших COVID-19. Решение о закрытии принял Роспотребнадзор.

«Клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — рассказала журналистам специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по Москве Александра Нормова.

Запрет на осуществление деятельности пока временный. Клиника на Пресненской набережной не будет работать в течение трех месяцев.

За последние сутки в России коронавирусом заразились впервые больше 24 тысяч человек. Это рекордный показатель за все время пандемии. Заболевшие есть во всех 85 регионах страны. Больше всего людей с COVID-19 обнаружили в Москве, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Из больниц за сутки выписались 24 758 человек. Это больше, чем зафиксировано заразившихся коронавирусом.