Общество 26 апреля 2023, 10:36 Роспотребнадзор: закон не устанавливает запрет на посещение заведений с животными

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На данный момент в России отсутствует единый федеральный закон, регулирующий вопросы посещения предприятий торговли и общественного питания с животными. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что запрет на посещение кафе и ресторанов с животными могут устанавливать лишь подзаконные акты и региональное законодательство. Также сам субъект вправе накладывать ограничения.

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«Санитарное законодательство устанавливает запрет только на содержание животных на предприятиях торговли и предприятиях общественного питания», — отметили в ведомстве.