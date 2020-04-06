Роспотребнадзор заявил о готовности принять россиян из-за рубежа

Роспотребнадзор провел серьезную работу для возвращения застрявших за границей россиян. Рейсы скоро возобновятся. Об этом заявила в воскресенье глава ведомства Анна Попова.

Росавиация в пятницу, третьего апреля приостановила действие разрешений на авиарейсы для возвращения граждан РФ домой, чтобы ограничить новые завозные случаи заражения коронавирусом. Заместитель премьер-министра Татьяна Голикова указывала, что с 6 апреля будет составлен график возвращения и полеты возобновятся.

«Российская Федерация всегда возвращала своих граждан к себе… Вопрос — как обезопасить 145 миллионов внутри страны от того риска, который эти граждане несут. За эти два дня, в течение которых были приостановлены вылеты из других стран, была очень серьезная проведена работа, межведомственная, под руководством оперштаба правительства РФ… были подготовлены и мероприятия, и система сбора информации», — отметила Попова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Она добавила, что первые списки возвращающихся в Россию были получены еще 4 апреля. Новоприбывшие должны будут пройти карантин и тест на 2019-nCoV.