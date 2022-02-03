В управлении Роспотребнадзора по Чечне заявили, что установить организаторов стихийного митинга в Грозном невозможно, сообщил «Коммерсант». Сход людей прошел накануне. В нем, по данным местных СМИ, принимали участие несколько сотен жителей.

Сегодня в региональном Роспотребназдоре заявили, что речь об ответственности юридического лица за нарушение эпидемических ограничений идти не может, потому что установить организатора митинга не представляется возможным, написал «Коммерсант».

Накануне агентство «Грозный-информ» сообщило, что на площади около мечети «Сердце Чечни» в центре Грозного собрались почти 400 тысяч человек. Они потребовали наказать членов семьи Янгулбаевых за оскорбление чувств верующих и пособничество террористам.

В митинге, по информации издания, участвовали известные религиозные деятели, главы общин, молодежь и представители Ингушетии.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил участников несанкционированного митинга в Грозном, сообщил RT. Политик написал об этом на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, люди, которые собрались на митинг в Грозном, выступили с четкой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений.