Роспотребнадзор заявил, что вспышки коронавируса станут ежегодными

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус, скорее всего, будет приходить каждый год и останется активным в холодный сезон. Также в ведомстве предупредили, что до весны вирус не уйдет.

«Увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что с третьей декады апреля в мире смертность от COVID-19 снизилась с 7,2 до 3,2%. Это говорит о прогрессе в методах лечения и снижении смертоносности коронавируса в целом. Однако инфекция останется с человеком надолго и будет приходить каждый год вместе с похолоданием и другими сезонными вирусами.

За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом в России умер 491 человек. Это новый рекорд. За все время пандемии болезнь унесла жизни 37 031 пациента.