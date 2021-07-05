Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с изолированными на Кубе туристами

Роспотребнадзор контролирует ситуацию на Кубе, где почти 150 российских туристов поместили в изоляцию из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники Роспотребнадзора поддерживают связь с посольством России на Кубе, сообщил ТАСС.

По данным генерального консула РФ в этой стране Наны Мгеладзе, речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля.

«На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на коронавирус, включая членов экипажа», — рассказала она.

При повторном анализе коронавирус подтвердился у 33 человек. Из-за этого, как уточнила консул, 130 россиян поместили в номера на самоизоляцию в последующие дни. Из тех, кто прибыл в страну до 29 июня, в обсерваторах находятся только 14 человек. Одного туриста госпитализировали в Гаване.

При этом в соцсетях туристы заявляют, что никто из них на самом деле не заболел. У многих вообще есть прививки и справки о наличии антител или отрицательные ПЦР-тесты. На фоне этих жалоб Мгеладзе не исключила, что в кубинских лабораториях могут быть какие-то неполадки. Власти страны пока не прокомментировали происходящее.