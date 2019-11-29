Роспотребнадзор выступил против изменения времени продажи вина
Роспотребнадзор не поддержал идею Ассоциации компаний розничной торговли, которая предложила продлить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественного производителя, сообщило радио Sputnik.
В Роспотребнадзоре, комментируя ситуацию, сообщили, что ведомство «против расширения временных рамок реализации алкогольной продукции независимо от региона происхождения, так как ограничение времени продажи алкоголя является одним из инструментов реализации государственной политики по снижению потребления населением алкогольной продукции».
Согласно действующим нормам, продажа алкогольной продукции разрешена с 8:00 до 23:00, при этом в регионах возможно сокращение положенного времени. Так, например, в Санкт-Петербурге продажа вина запрещена после 22.00, напомнил медиа-издание «Русская планета».