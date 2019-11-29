Роспотребнадзор выступил против изменения времени продажи вина

В Роспотребнадзоре, комментируя ситуацию, сообщили, что ведомство «против расширения временных рамок реализации алкогольной продукции независимо от региона происхождения, так как ограничение времени продажи алкоголя является одним из инструментов реализации государственной политики по снижению потребления населением алкогольной продукции».

Согласно действующим нормам, продажа алкогольной продукции разрешена с 8:00 до 23:00, при этом в регионах возможно сокращение положенного времени. Так, например, в Санкт-Петербурге продажа вина запрещена после 22.00, напомнил медиа-издание «Русская планета».