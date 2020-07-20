Роспотребнадзор выяснит, как коронавирус распространяется среди людей с ВИЧ

В Роспотребнадзоре решили выяснить, как коронавирус распространяется среди ВИЧ-инфицированных. Для этого специалисты ведомства начали анонимное исследование. Оно будет всероссийским.

Данные проанализируют сотрудники Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора вместе с коллегами из неправительственной организацией «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru). Об этом сообщили на сайте федеральной службы.

Специалистам предстоит оценить, как пандемия COVID-19 повлияла на оказание медицинской помощи при ВИЧ. Они оценят и распространение коронавирусной инфекции среди пациентов с положительным ВИЧ-статусом и тех, у кого вируса в организме нет.

Исследование поможет выявить долю россиян с ВИЧ, которые перенесли COVID-19 или симптомы этого заболевания, и оценить риски заразиться коронавирусом.

Организаторы предложили всем желающим взрослым россиянам заполнить соответствующую анкету.

В России, по последним данным, подтвердили 771 546 случаев COVID-19. Поправились 550 344 человека, скончались — 12 342.