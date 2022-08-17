Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в Москве из-за дыма и гари

В Москве специалисты Роспотребнадзора перешли на усиленный контроль воздуха из-за сообщений о задымлении и запахе гари. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства ТАСС.

«Организован лабораторный контроль атмосферного воздуха силами филиалов <…> в административных округах на расширенный перечень веществ, в том числе свойственных процессу горения», — отметил представитель управления.

17 августа в Сети появилась информация, что в нескольких районах столицы фиксируется запах гари и легкая дымка. В Федеральном агентстве лесного хозяйства объяснили причину легкого задымления на юге, юго-востоке Москвы. По данным Рослесхоза, ветер принес дым из Рязанской области.

При этом в столичном МЧС обратили внимание, что возгораний на территории Москвы, которые могут быть причиной неприятного запаха, не обнаружено.