Общество 28 августа 2023, 17:53 Роспотребнадзор Тюмени напомил, что покупать овощи у дачников опасно

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Стоит быть осторожными, покупая овощи у дачников, потому что они могут вызвать различного рода инфекции. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Тюмени.

В частности, после купленных с рук огурцов, кабачков или помидоров могут появится симптомы дизентерии или ботулизма. Поэтому не стоит приобретать овощи в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс или на стихийных рынках.

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