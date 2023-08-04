Общество 04 августа 2023, 14:13 Роспотребнадзор: свежую дыню отличает упругость

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Август — сезон арбузов и дынь. Представители Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественную дыню. Об этом сообщило Ura.ru.

Спелая дыня должна отличаться упругостью. Перед покупкой слегка сдавите ее. Фрукт должен пружинить. Если же на ощупь дыня твердая, это означает, что плод неспелый.

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Попробуйте слегка хлопнуть по дыне рукой. Спелую отличает глухой звук.

Перед тем, как съесть дыню, ее необходимо тщательно промыть под теплой водой с мылом. Таким образом вы избавитесь от токсинов, которые содержатся на кожуре.