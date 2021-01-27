Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в марте

Заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России может начаться в марте. Такое предположение сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзор Александр Горелов.

По его словам, фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России сейчас завершилась, начался период стабилизации.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — уточнил Горелов. Его процитировало РИА «Новости».

К летним показателям заболеваемости COVID-19, по мнению представителя Роспотребнадзора, Россия может вернуться уже в мае. Специалист считает, что вирус до конца не исчезнет, но заражаться им станут все меньше.

По его словам, уменьшение заболеваемости произошло благодаря снижению социальной активности во время новогодних праздников.

Горелов также добавил, что Роспотребнадзор следит за мутацией вируса на территории РФ. В стране пока не зафиксировали штаммы коронавируса из Японии и ЮАР.