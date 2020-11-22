Роспотребнадзор снял с производства антисептик, которым отравились семеро жителей Якутии

«Юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя», — говорится в постановлении, подписанным главным государственным санитарным врачом Якутии Маргаритой Игнатьевой.

Этим антисептиком отравились семеро человек, изначально сообщалось о трех погибших, но только двоим из компании удалось выжить. Девять местных жителей приобрели в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом под названием «Кожный антисептик для обработки рук» и выпили его, уточняет «Газета.ru».

Накануне врачи подключили к аппаратам ИВЛ мужчину и женщину. Их состояние оценивается как тяжелое. После случившегося эксперты изъяли остаток антисептика для проведения экспертизы. Выяснилось, что содержание метанола в жидкости составило 69%. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».