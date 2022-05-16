Роспотребнадзор снял ковидные ограничения с детских лагерей

Летняя оздоровительная кампания в детских лагерях стартует 1 июня. Они будут работать по-старому — введенные ранее ковидные ограничения сняты, сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Дату начала летнего сезона в пришкольных и стационарных детских лагерях назвал журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Смена начнется в июне и завершится в конце августа, но если школа готова принять детей раньше, можно начать работу в конце мая, сообщил «Интерфакс». Всего в этом году в лагерях отдохнут порядка шести миллионов человек.

«Мы проверили безопасность всех детских лагерей, прошли проверки Роспотребнадзора. Система оздоровления, система детского отдыха полностью готова», – объявил Сергей Кравцов.