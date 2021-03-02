Роспотребнадзор рекомендовал школьникам питаться пять раз в день

В Роспотребнадзоре рекомендовали школьникам питаться пять раз в день, а в обеде должно быть три-четыре блюда. Спать учащиеся, по мнению специалистов, должны 8-10 часов.

Рекомендации по организации режима дня для школьников опубликовали на сайте ведомства.

«Соблюдение режима питания — одно из необходимых условий рационального питания. Важно не только, что и сколько мы едим, но и в какое время и как часто. Для школьников требуется пять приемов пищи в сутки, в зависимости от нагрузки, через четыре-пять часов», — отметили специалисты ведомства.

Завтрак должен быть плотным и обязательно включать в себя горячее блюдо: крупяное, творожное, яичное или мясное. В качестве напитка специалисты посоветовали какао, потому что оно более питательное, чем кофе или чай.

На обед обязательно школьник должен есть суп. Всего данный прием пищи должен включать три или четыре блюда.

«В качестве закуски можно использовать свежие овощи или овощи с фруктами. Первые блюда — супы. Для приготовления вторых блюд расходуется, как правило, суточная норма мяса, птицы или рыбы», — пояснили в ведомстве.

В качестве третьего блюда на обед специалисты предложили фрукты. Первые и вторые блюда желательно есть с хлебом.

На полдник школьнику можно опять дать фрукты, а на ужин использовать примерно такие же блюда, как и на завтрак, исключая только мясные и рыбные продукты. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что богатая белком пища возбуждает нервную систему ребенка и медленно переваривается.

Спать школьники должны 8-10 часов, в зависимости от возраста. В Роспотребнадзоре рекомендовали ученикам начальных классов спать не менее 10-10,5 часа, в 5-7 классах — 10,5 часа, в 6-9 классах — 9–9,5 часа, в 10-11 классах — 8-9 часов.