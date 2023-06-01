Общество 01 июня 2023, 13:10 Роспотребнадзор разрешил проводить родительские дни в лагерях только на свежем воздухе

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Родители смогут приехать на встречу с ребенком в детский лагерь, Роспотребнадзор отменил введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Родительский день — это день, когда дети знакомят приехавших к ним родных с жизнью лагеря, устраивают концерты и проводят экскурсии. Но пока не все это будет доступно. Роспотребнадзор разрешил только встречи на свежем воздухе.

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Кроме того, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев попросил ведомство донести эту информацию до руководства всех лагерей.

«Опасность распространения болезни почти миновала, страна вернулась к нормальной жизни, но к нам поступают сообщения, что многие запреты, в том числе по посещению детей в лагерях, продолжают действовать», — подчеркнул депутат.

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