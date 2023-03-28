28 марта 2023, 18:01
Роспотребнадзор разъяснил, можно ли покупателям вести съемку в магазинах
Роспотребнадзор сообщил о праве покупателей вести съемку на территории торговых точек
Покупатели имеют право вести фото- и видеосъемку на территории торговых точек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство отметило, что от граждан периодически поступают жалобы на работников магазинов, запрещающих проводить съемку товаров и ценников на них на своей территории.
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«Согласно постановлению правительства № 2463 от 31.12.2020, у потребителя есть право на сбор информации в любой форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат. Запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований», — уточнили в Роспотребнадзоре.
В случае нарушения своих прав граждане могут обратиться в территориальный орган ведомства.
Юрист Лариса Солдатова напомнила россиянам о праве снимать сотрудников заведений, однако выкладывать материалы в Сеть без их согласия нельзя.
Роспотребнадзор
Магазины
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