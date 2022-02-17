Роспотребнадзор рассказал, что делать, если не совпали суммы на чеке и ценнике

Роспотребнадзор рассказал, как добиться возврата средств, если в чеке и на ценнике в магазине указаны разные суммы. Об этом сообщила «Парламентская газета».

В ведомстве уточнили, что если покупка уже оформлена, то нужно обратиться к кассиру, чтобы тот вызвал уполномоченного представителя продавца. Если в возврате отказали, что следует написать заявление с указанием даты и времени покупки, наименованием товары и обеих сумм.

Если и это не помогло, то можно обратиться в суд.