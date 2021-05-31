Роспотребнадзор рассказал, сколько нелегальной табачной продукции изъял в 2020 году

В прошлом году Роспотребнадзор изъял из продажи более 13 миллионов пачек нелегальной табачной продукции. Это на два миллиона больше, чем в 2019 году и на 11 миллионов, чем в 2018.

«Общее количество изъятой из оборота нелегальной табачной продукции территориальными органами Роспотребнадзора: в 2018 году — 2 414 163 пачек, в 2019 — 11 400 387 пачек, в 2020 году — 13 327 623 пачек», — сообщили в ведомстве.

В прошлом году было заведено более трех тысяч административных дел, по котором суд вынес решение о привлечении к ответственности. За нелегальное распространение табачной продукции нарушителям придется заплатить около 32 миллионов рублей штрафов.

С начала 2021 года Роспотребнадзор уже выписал 40 административных штрафов без конфискации на общую сумму 655 тысяч рублей и 391 административный штраф с конфискацией на общую сумму 2,7 миллиона рублей. Сумма конфискованной продукции составила 7,8 миллиона рублей. В правоохранительные органы направлено семь материалов.