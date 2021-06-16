Роспотребнадзор рассказал, сколько «кондитерки» не соответствует нормативам

В России не соответствует нормативам по микробиологическим показателям более 3,4% кондитерской продукции. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора, ссылаясь на результаты исследований 15 тысяч проб в разных регионах РФ.

При этом по сравнению с первым кварталом прошлого года число контрафакта уменьшилось. В 2020 году было выявлено 25 тонн несоответствующей нормам продукции.

«Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1,6 тонны кондитерских изделий проб», — говорится в сообщении​​​, которое цитирует РИА «Новости».

Опасных сладостей на полках не нашли. К такому виду относится продукция с токсичными элементами, пестицидами и микотоксинами. А вот по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, было достаточно нарушений. Кондитерка испорченная по таким критериям как влажность, кислотность, массовая доля сахара и другим, была найдена в 2,75% случаев.

Уличное мороженое из лотков опасно для здоровья, поскольку могут быть нарушены условия хранения продукта. Об этом ранее рассказала шеф-кондитер Людмила Букина.