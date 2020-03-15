Роспотребнадзор рассказал об опасности наличных

После использования наличных денег лучше не прикасаться к лицу. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор в связи с пандемией коронавируса.

«ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени. По этой причине следует соблюдать осторожность при использовании наличных, рассказали в ведомстве.

Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. Как заметили в ведомстве, нужно не забывать мыть руки, когда приходите с улицы. Кроме того, нельзя грязными руками трогать лицо.

«Не забывайте протирать телефоны и смартфоны дезинфицирующими средствами», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рассказали, что заболевших коронавирусом в России стало больше. За сутки недуг выявили еще у четырех человек. Теперь в России заболевшими считаются 63 человека.