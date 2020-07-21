Роспотребнадзор рассказал об изменениях коронавируса в России с начала пандемии

«Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны», — говорится в сообщении ведомства.

Изучать генетическую изменчивость коронавируса необходимо, чтобы при появлении его более опасного варианта немедленно принять необходимые меры. Регулярный отбор материала от больных COVID-19 организовали во всех российских регионах. Образцы направляют в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Специалисты центра имеют большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов.

По последним данным, российские медики выявили 783 328 случаев COVID-19 (5842 за сутки). От последствий заражения коронавирусом умерли 12 580 человек. В целом ситуация с распространением нового вируса в России наладилась. В регионах сняли часть ограничений, которые ввели в начале пандемии в марте.