Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров, у которых задержали авиарейс

Сотрудники Управления Роспотребнадзора рассказали, какие права есть у пассажиров, если задержан их авиарейс. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Во-первых, пассажиры имеют право отказаться от перелета. Деньги им обязаны вернуть даже за невозвратный билет.

Также они могут получить компенсацию за задержку времени прилета в пункт назначения. Штраф равен 25% установленного МРОТ за каждый час опоздания, но в общей сложности не более половины от стоимости всего билета. Деньги выплачиваются, если задержка произошла по вине перевозчика.

«Также, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг», — рассказали в ведомстве.

При задержке до семи часов пассажиров обязаны обеспечить напитками и питанием. Если рейс опаздывает более, чем на семь часов, то пассажиры имеют право получить номер в гостинице.