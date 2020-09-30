Роспотребнадзор рассказал, какие каши лучше выбирать для рациона и как их готовить

Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах разных видов каши для детей и взрослых. Крупы нужно обязательно добавлять в рацион, потому что они содержат необходимые витамины и минеральные вещества.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие каши самые полезные для нашего организма.

Овсяную кашу назвали одной из самых полезных, потому что в ней содержится много белка и ценных растительных жиров. Гречка уступает овсянке по этому показателю, в ней жиров меньше в два раза. Овсяная каша поможет бороться с повышенным холестерином благодаря пищевым волокнам — бета-глюканам. Также она содержит микроэлементы — магний, фосфор, кальций, железо, натрий, цинк; витамины группы В, РР, Е; аминокислоты.

Перловую крупу советуют добавлять в рацион, потому что каша является рекордсменом по количеству фосфора. Также в ней содержится большое количество лизина. Эта аминокислота оказывает противовирусное действие, поддерживает жизненный тонус организма, участвует в выработке коллагена. Перловка будет полезна людям с болезнями ЖКТ.

Рис полезен, потому что в нем содержится большое количество качественного белка и сложных углеводов. В рисе больше всего белка и высококачественного крахмала — 77,3%. Также крупа богата витаминами: B1, В2, В6, РР, Е и фолиевая кислота.

Гречка содержит в среднем 14% белков, 67% крахмала, более 3% жиров, богата витаминами В1, В2, В6, Р, РР, минеральными веществами — фосфором, калием, марганцем, кальцием, железом, магнием. В этой крупе больше чем в других витаминов группы В. Эти витамины отвечают за борьбу со стрессами и бессонницей. Крупа имеет высокую питательную ценность.

Манную крупу советуют включать в рацион людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в послеоперационный период, потому что каша обладает высокой калорийностью и питательной ценностью, а также характеризуется высокой усвояемостью.

Пшенная крупа содержит клетчатку и обеспечивает работу желудочно-кишечного тракта, очищает организм от шлаков, токсинов, снижает уровень холестерина в крови.

Кукурузная крупа — уникальный источник витаминов, микро- и макроэлементов. Ее зерна содержат соли калия, фосфор, магний, медь, витамины группы В, Е, каротин, ферменты, крахмал. Кукурузная каша считается одним из самых низкокалорийных продуктов, способных выводить из организма жиры.

Чтобы приготовить кашу нужно сначала перебрать крупу, промыть ее водой.

Если вы готовите рис, пшено или перловую крупу лучше промыть их сначала теплой водой (40-50 0С), а затем горячей (60-70 0С), ячневую — только теплой. Важно учесть, что чем меньше крупа подвергается тепловой обработке, тем больше полезных веществ в ней сохранится.