Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю елку

Живую елку рекомендуют покупать на елочном базаре или лесничестве. Хорошее время для покупки ели — двадцатые числа декабря. Ведь если купить натуральное дерево раньше, то оно осыплется задолго до окончания праздников. В первую очередь, нужно обращать внимание на ствол елки. Он должен быть толстым, ровным и без трещин. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета и хорошо держаться на ветках.

«Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите елку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак», — посоветовали в Роспотербнадзоре.

Что касается искусственного дерева, то оно должно быть изготовлено из «огнеустойчивых материалов или обработано специальными составами, исключающими возгорание». На упаковке елки должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Кроме того, искусственная елка не должна сильно пахнуть и иметь в своем составе опасные вещества.

Ранее в Московской области открылись елочные базары. «360» рассказал, как до них доехать на общественном транспорте.