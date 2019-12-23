    23 декабря 2019, 07:57

    Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю елку

    Наза Салех Захи

    До Нового года осталась неделя. Это значит, что самое время покупать елку. Роспотребнадзор дал советы, как правильно выбрать новогоднее дерево.
    Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю елку

    Живую елку рекомендуют покупать на елочном базаре или лесничестве. Хорошее время для покупки ели — двадцатые числа декабря. Ведь если купить натуральное дерево раньше, то оно осыплется задолго до окончания праздников. В первую очередь, нужно обращать внимание на ствол елки. Он должен быть толстым, ровным и без трещин. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета и хорошо держаться на ветках.

    «Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите елку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак», — посоветовали в Роспотербнадзоре.

    Что касается искусственного дерева, то оно должно быть изготовлено из «огнеустойчивых материалов или обработано специальными составами, исключающими возгорание». На упаковке елки должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Кроме того, искусственная елка не должна сильно пахнуть и иметь в своем составе опасные вещества.

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