Роспотребнадзор рассказал, как будут работать музеи после снятия ограничений

Многие регионы снимают ограничительные меры. Теперь к работе в числе прочих могут вернуться и музеи. О том, какие правила там нужно соблюдать, сообщили в Роспотребнадзоре.

Проводить экскурсии можно. Однако при этом собранная группа не должна быть больше пяти человек. Люди должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, сказано на сайте ведомства.

При этом туристы пока не смогут посещать музеи, усадьбы и дворцово-парковые зоны. Их начнут принимать лишь после того, как все ограничения, связанные с коронавирусом, снимут.

Московские музеи начнут работать с 16 июня. Известно, что открытые пространства музеев и заповедников откроются для посетителей в тот же день. Гулять по паркам можно будет лишь в масках, перчатках и при соблюдении социальной дистанции.

Ранее стало известно, что свою работу с 16 июня возобновляет и Московский зоопарк. Детская зона и внутренние помещения пока закрыты. Билеты временно будут продавать только в интернете.

С 9 июня в российской столице перестал действовать режим самоизоляции. Также отменена пропускная система.