Общество 09 декабря 2023, 10:10 Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора и правильного хранения мандаринов Роспотребнадзор: хранить мандарины лучше в холодильнике при +6 градусах

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Одним из главных угощений на новогоднем столе традиционно выступают мандарины. При покупке этого фрукта важно проверить, чтобы на нем не было пятен и следов гнили. Мандарины с ровной кожицей будут храниться дольше, рассказала заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Барабаш.

«Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно», — отметила она.

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По словам Барабаш, кожицу мандаринов нужно натереть растительным маслом. Если на веточках есть листочки, не стоит обрывать их, так фрукты будут храниться дольше. После этого их нужно убрать в специальный отсек холодильника. Хранение лучше организовать при температуре +6 градусов. Оставлять фрукты в полиэтиленовом пакете нельзя, но можно переложить их в сетку.

Перед покупкой мандаринов у продавцов лучше спросить об их происхождении и условиях хранения. Также не стоит покупать фрукты в несанкционированных местах торговли.

Перед тем, как есть мандарины специалисты советуют соблюдать гигиенические правила. Фрукты нужно тщательно вымыть под проточной водой. Людям с аллергией на цитрусовые надо быть особенно осторожными при употреблении мандаринов, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.