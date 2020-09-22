Роспотребнадзор раскрыл опасность домашних консервов

Домашние соления и консервы опасны для здоровья, считают в Роспотребнадзоре. Они могут стать причиной возникновения ботулизма. Это заболевание, которое вызывает тяжелое поражение нервной системы и может закончится смертью.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, возбудители болезни могут жить лишь при отсутствии кислорода. Закрытые консервы, продукты домашнего соления создают благоприятные условия для роста спорообразующей палочки Clostridium botulinum, написал ТАСС.

При этом вкус, запах и вид продуктов не изменяется, консервная банка может не вздуться. Эксперты отметили, что дома продукты невозможно отмыть от спор возбудителей ботулизма и мелких частичек почвы. Если человек купил такую еду «с рук», то, возможно, продавец при хранении продукта не соблюдал температурный режим и правила гигиены.

Специалисты советуют хранить домашние консервы исключительно в погребе или холодильнике. Перед употреблением нужно подвергать их температурной обработке.

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