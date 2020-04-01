Роспотребнадзор раскрыл информацию о распространении коронавируса в стране

Россиянам не стоит переживать по поводу ситуации с коронавирусом в стране. Взрывного роста количества зараженных в России нет. Ситуация находится под контролем из-за принятых мер.

«Российская Федерация сегодня взрывного роста [числа инфицированных коронавирусом] не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер», — успокоила сограждан главный санитарный врач России Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, в 85 регионах России ситуация с распространением нового коронавируса разная. Однако резкого скачка числа заразившихся удается избежать благодаря своевременным мерам и ограничению контактов людей друг с другом.

Ранее Попова подписала постановление, согласно которому обязательную проверку на коронавирус должны проходить все, кто находится в учреждениях ФСИН, персонал этих учреждений и россияне старше 65 лет. Единственное условие — у них у всех должны быть симптомы ОРВИ.

По состоянию на 1 апреля в России всего 2777 инфицированных. Большинство из них в Москве. От COVID-19 уже умерли 24 человека.