Роспотребнадзор проверит турагента из-за советов по обману ПЦР-теста

Роспотребнадзор проверит информацию о помощи директора турфирмы получать своим клиентам отрицательный результат ПЦР-теста для выезда за рубеж. Она предлагала перед сдачей анализа обработать ноздри «Мирамистином».

Ведомство для согласования проверки направило материалы в прокуратуру. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора Красноярского края.

Ведомство проверит соблюдение требований законодательства по профилактике коронавируса красноярским филиалом туристического агентства Anex Tour. Его директор Екатерина Семенова на своей странице в социальной сети рассказала, как помогла туристам с положительным результатом ПЦР-теста уехать на отдых в Египет. Instagram вскоре заблокировал ее Stories с рассказом.

Представители туроператора Anex Tour рассказали, что Семенова не владела турфирмой в Красноярске, а руководила франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров. Anex Tour разорвал с ней отношения.

Кроме Роспотребнадзора, проверку информации о возможной фальсификации ПЦР-теста начало Министерство внутренних дел.