Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на коронавирус

Сотрудники Роспотребнадзора изучили 1677 образцов замороженных овощей, фруктов, мясной продукции. Исследование они проводили с 5 августа по 10 сентября. В основном исследователи проверяли овощи (40%), мясо и мясосодержащую продукцию (26%) и фрукты (22%). При этом приоритет отдавался продукции ручной сборки и фасовки, как имеющей максимальный риск заражения.

Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2, отметил сайт RT.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в мире сейчас циркулирует несколько тысяч мутаций коронавируса. Мутировал новый вирус в январе–марте 2020 года, после этого периода в его геноме мутаций не выявили.

С начала пандемии в мире выявили более 30 миллионов случаев COVID-19. Новая инфекция адаптировалась к человеческой популяции. Об этом говорит снижение смертности и рост потенциала ее распространения. По мнению специалистов, коронавирус станет сезонным.