Роспотребнадзор проверил ресторан в Екатеринбурге после отравления школьника

Специалисты сделали заключение, в нем они указали на найденные нарушения. Комиссия пришла к выводу: «санитарно-техническое состояние складского помещения и производственных цехов неудовлетворительное». Кроме того, сотрудники ведомства отобрали пробы кулинарных блюд для проведения лабораторных исследований. Результаты пока не пришли.

Директор ресторана Артем Сырчин не согласен с претензиями, рассказал он агентству. Руководитель пояснил, что в тот день многие заказывали блюдо «Ньокки», но все эти посетители не пострадали.

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Ранее в этом ресторане школьник отмечал День рождения друга. Подросток заказал бекон со сливочным соусом, который ему сразу же показался пересоленным. Спустя несколько часов он приехал домой и там почувствовал себя плохо. У юноши появились симптомы пищевого отравления: рвота, температура — 40 градусов. Приехала скорая помощь, врачи померили давление — 70 на 40.

После этого мать подростка обратилась в Роспотребнадзор, прокуратуру, СК России. Она предоставила медицинскую справку, чеки из ресторана и видео с камер наблюдения.