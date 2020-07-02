Роспотребнадзор проверил иммунитет россиян к коронавирусу

Жителей трех регионов России проверили на иммунитет к коронавирусу. Исследование провел Роспотребнадзор.

Об этом ведомство заявило на своем сайте. Тесты на иммунитет к COVID-19 сдали всего 8168 человек. Из них 2722 живут в Петербурге, 2758 — в Тюменской области, 2688 — в Хабаровском крае. Именно эти субъекты стали пилотными для проверки популяционного иммунитета в РФ.

Исследование проходило в июне. В нем приняли участие как взрослые, так и дети. Причем неважно было, перенес ли человек вирус или нет.

«Для лабораторных исследований использованы ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2, зарегистрированные в установленном порядке», — сказано в материале Роспортребнадзора.

Специалисты объяснили, что эти данные нужны для понимания особенностей возникновения и распространения коронавируса, расчета прогноза развития эпидемиологической ситуации в каждом регионе и стране в целом. О результатах пока не сообщается.

По последним данным, в России выявили 654 405 случаев коронавируса. С начала эпидемии жертвами вируса стали 9536 пациентов, выздороветь смог 422 931 человек.