Роспотребнадзор призвал тщательно думать о снятии ограничений в регионах

Роспотребнадзор заявил, что нужно взвешивать все за и против перед снятием ограничений в регионах для пожилых. Они остаются в зоне риска.

В 18 субъектах, где сняты коронавирусные ограничения для людей 60+, зафиксирован рост случаев COVID-19. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщило РИА «Новости».

Глава ведомства Анна Попова в интервью газете «Известия» заявила, что снимать ограничения в разных регионах должны исходя из конкретной эпидемиологической ситуации.

Она подчеркнула, что для возврата к массовым мероприятиям и снятия ограничения нужно вакцинировать как можно больше человек.

«Еще раз повторюсь: сегодня надо прививаться. Потому что как раз к началу мая мы уже будем говорить о формировании иммунитета после прививки», — сказала Попова.

За сутки в России COVID-19 подтвердился у 8328 человек. Это меньше, чем было 5 апреля. Больше всего заболевших в Москве (1747), Санкт-Петербурге (702) и Подмосковье (533).

За последние 24 часа полностью поправились 8902 человека, скончались 389. С начала пандемии вирус нашли у 4 597 868 россиян, выздоровели 4 220 035, скончались 101 106.